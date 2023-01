Teilzeitkräfte bei Pflegebonus benachteiligt

Der Bonus für Pflegekräfte wird zu einer heißen Kartoffel. Sozialministerminister Johannes Rauch von den Grünen sieht sich für das Chaos bei der Auszahlung des Gehaltszuschusses nicht zuständig und spielt den Ball an die Bundesländer. Der Bund habe den Ländern 570 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Es liege in der Verantwortung dieser, „die Mittel mit einer fairen Regelung auszubezahlen“. Den Ländern stehe es frei, den vollen Bonus auch an jene auszuzahlen, die den Job wechseln. Entsprechend sieht Rauch die Länder für eine Korrektur von Ungerechtigkeiten zuständig.