Widerstand gegen Selenskyj-Auftritt bei Festival

Intellektuelle, Journalisten und Künstler haben eine Unterschriftensammlung gegen die geplante Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beim traditionellen „Festival des italienischen Liedes“ in Sanremo am 11. Februar gestartet. Der Präsident will sich am letzten Abend der fünftägigen Veranstaltung mit einer „Friedensbotschaft“ zuschalten, wie es im italienischen Fernsehen hieß.