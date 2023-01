Edelgas? Statt 250 soll Wiener 2833 Euro zahlen

Is´ so

„Auf meine Frage, warum ich jetzt so viel zahlen muss, bekam ich als Antwort: ,Weil Sie es anscheinend verbrauchen‘. Preissteigerungen gut und schön, aber ich müsste ja beim offenen Fenster rausheizen“, ist Awad sauer - zumal die aktuelle Rechnung die üblichen Mengen ausweist. Jetzt hat der Wiener den Einziehungsauftrag gekündigt und will den Konsumentenschutz einschalten.