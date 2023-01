Grenzkontrollen: Mattle und Dornauer fordern Aus

Schreiben an Ministerien in Berlin und Wien

Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) und der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hatten am Montag in dieser Causa mobil gemacht. In einem Schreiben an die beiden Bundesministerien in Berlin und Wien forderten sie, die Grenzkontrollen zu „überarbeiten und zu optimieren“.