Kylie Jenner mit XXL-Löwenkopf bei Fashion Show

Alltagstauglich ist der Look freilich nicht, auch wenn er für viel Aufsehen sorgt. Das sah man auch an Kylie Jenner, die zwar einen fulminanten Auftritt in Paris hinlegte, sich aber beim Herabsteigen der Stiegen vor dem Petit Palais in Paris an ihrem Bodyguard festkrallte, um wegen der eingeschränkten Sicht nicht eine Stufe zu verfehlen.