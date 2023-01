Propagandasender RT muss in Frankreich schließen

Nach dem Einfrieren der Konten des russischen Staatssenders RT in Frankreich hat dieser am Samstag seine Schließung angekündigt. Nach „fünf Jahren Schikane“ hätten die Behörden ihr Ziel erreicht - RT Frankreich werde geschlossen, erklärte die Direktorin des Senders, Xenia Fedorowa, via Twitter. Durch die Sperrung der Konten könnten 123 Mitarbeiter im Jänner möglicherweise nicht mehr bezahlt werden und ihre Arbeitsstelle verlieren.