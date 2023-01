Wenn ein Marterl auf die Reise geht

Schon einmal musste er weichen

Der Stock stand über 300 Jahre an der Wegkreuzung in Laiplach, wo er schon einmal wegen einer Bachverbauung die Straßenseite wechseln musste. Da man mit dem etwas lieblosen Platz ohnehin nicht ganz glücklich war, wurde vor der Renovierung noch einmal gesiedelt. Er wurde ausgegraben, das Dach abmontiert, in Metallfolie gewickelt und mit dem Hubstapler abtransportiert.