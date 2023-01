Enkerl als Inspiration für neue Schlagerhits

Neuer Song läuft in Radios an

Dabei ist der jüngste von den Grazern Hubert und Anna Molander produzierte flotte Song erst frisch eingesungen und wird in den nächsten Tagen in den Radios anlaufen. Und er hat eindeutig das Zeug zum Ohrwurm: „Jedes Ja, jedes Nein“, so der Titel, der zeigt, wie eng Tränen der Freude und des Glücks im Leben nebeneinander liegen können. „Oft ist es so, dass uns gerade die Widerstände zu dem machen, was wir sind“, sagt der Sänger.