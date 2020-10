Musikalischer Muntermacher mit neuer Single

„Ganz nah bei dir“

So war’s auch mit seiner neuen Single „Ganz nah bei dir“, die frisch am Markt ist. Mit dem Lied - arrangiert vom Grazer Musikproduzenten Hubert Molander - will er seinen Fans Zuversicht in einer herausfordernden Zeit geben. Dass der Künstler - dem 48-Jährigen gelang der Durchbruch mit der Hymne zur Skiflug-WM 2016 - vielen Menschen aus der Seele spricht, macht ihn dankbar. „Am meisten aber freue ich mich, wenn ich wieder auf den großen und kleineren Bühnen des Landes stehen darf“, sagt Markus Steiner.