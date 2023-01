Gigi Birofio legt für Döner Dschungel-Strip hin

Bei Gigi und Cosimo war an Tag 9 die Luft raus. Schlapp hingen die beiden am Lagerfeuer ab. Auch ein sexy Bikini-Auftritt von Papis brachte die beiden Männer nicht in Stimmung. Besonders Cosimo war auffällig still und in sich gekehrt: „Das fuckt mich alles ab. Müde, Hunger, schwindelig. Keine Ahnung, was mit mir los ist.“ Sogar das Aufstehen vom Boden fiel dem Checker vom Neckar schwer.