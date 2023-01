Bis zu 10.000 Linzer trifft die Mietpreiskeule

Der 1. April ist nicht nur der Tag, an dem man seine Lieben, Freunde und Bekannten mit einem Scherz in den „April schickt“, sondern für viele auch ein Datum, an dem ihnen eher das Lachen vergeht. Weil da alle zwei Jahre die Altbaumieten eine Indexanpassung erfahren, sie per Richtwert an die Inflation angepasst werden. Betroffen davon ist, wer einen privaten Mietvertrag etwa in einem Altbau – errichtet vor 1945 – nach dem 1.…März 1994 unterschrieben hat. Auch in Linz sind 8.000 bis 10.000 Mieter von der „Mietpreiskeule“ betroffen.