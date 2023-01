Mieten steigen im April um „fette 8,6 Prozent“

776.000 Mieter in Österreich betroffen

Von der Erhöhung sind rund 776.000 Mieter betroffen. „Sie haben durch diese Teuerung Mehrkosten von rund 162 Millionen Euro“, rechnete Ritt am Dienstag vor. Er nennt zwei Beispiele: Bei einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 65 Quadratmetern im privaten Altbau seien es österreichweit durchschnittliche Mehrkosten von knapp 490 Euro im Jahr. Eine Familie in einer 90-Quadratmeter-Wohnung werde in Wien rund 620 Euro und in Vorarlberg rund 960 Euro jährlich mehr an Miete zahlen.