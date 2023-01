Voglauer: „8 Prozent für die Grünen, das wär was!“

Prominenter Besuch in Kärnten: Zum Wahlkampfauftakt der Grünen für die bevorstehende Landtagswahl erhält Spitzenkandidatin Olga Voglauer Unterstützung aus Wien. Vize-Kanzler Werner Kogler und Bundesministerin Alma Zadić, sowie weitere Nationalratsabgeordnete nahmen am „Grünen Afterwork“ am Kardinalplatz in Klagenfurt teil, wo die grünen Kandidaten sowie Wahlkampfthemen präsentiert wurden.