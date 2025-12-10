Einsatz läuft noch
22 Tote bei Einsturz von Wohnhäusern in Marokko
Katastrophe in der Stadt Fes im Norden Marokkos: In der Nacht auf Mittwoch stürzten zwei vierstöckige Wohnhäuser ein, mindestens 22 Menschen kamen dabei ums Leben. 16 weitere Personen überlebten mit teils schweren Verletzungen.
Die traurige Bilanz könnte sich aber noch verschlimmern, denn der Sucheinsatz dauert noch an, um Menschen, die womöglich unter den Trümmern begraben sind, zu retten, teilten die Behörden am Mittwoch mit.
Die zwei nebeneinander liegenden Gebäude, in denen den Angaben zufolge acht Familien lebten, waren in der Nacht eingestürzt. Die Gebäude befanden sich im Viertel Al-Moustakbal.
Großeinsatz an der Einsturzstelle
Auf Bildern von der Einsturzstelle waren Rettungskräfte zu sehen, die einen grauen Leichensack zu einem Rettungswagen brachten. Andere Einsatzkräfte versuchten, sich mit Presslufthämmern und Spitzhacken durch die Trümmer zu graben. Auch Bagger kamen zum Einsatz.
Ähnliches Unglück vor elf Jahren
In Marokko kommt es häufiger zu Gebäudeeinstürzen. Es handelt sich diesmal jedoch um einen der folgenschwersten in der jüngeren Vergangenheit. Im Jahr 2014 waren drei Gebäude in der westlichen Stadt Casablanca eingestürzt, damals waren 23 Menschen ums Leben gekommen.
