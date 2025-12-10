22 Tote bei Einsturz von Wohnhäusern in Marokko

Ähnliches Unglück vor elf Jahren

In Marokko kommt es häufiger zu Gebäudeeinstürzen. Es handelt sich diesmal jedoch um einen der folgenschwersten in der jüngeren Vergangenheit. Im Jahr 2014 waren drei Gebäude in der westlichen Stadt Casablanca eingestürzt, damals waren 23 Menschen ums Leben gekommen.