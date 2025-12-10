Klassisches Kalbsrahmgulasch mit Semmelknödel

Für sein zartes und köstliches Kalbsrahmgulasch, hat Spitzenkoch Peter Lehner wieder eine Spezialzutat für uns. Die Gewürzvielfalt im „Essiggurkerl-Wasser“, verleiht dem Klassiker noch einen zusätzlichen Geschmacks-Kick. Dazu gibt es perfekte, selbstgemachte Semmelknödel. Ein Gericht, das sich wunderbar vorbereiten lässt und auch an den nächsten Tagen – aufgewärmt – fast noch besser schmeckt!
Kalbsrahmgulasch mit Semmelknödel
Zutaten: 500g Kalbswade oder Oberschale, 500g Zwiebeln, 20g Knoblauch, 1El Kümmel ganz, 1EL getrockneter Majoran, ½ EL Paprikapulver edelsüß, 1l Kalbsfond, 250g Sauerrahm, 1 EL Mehl, Salz, Pfeffer, Zitronenzeste, 50ml Apfelessig, 2 EL Essiggurkerl-Wasser
Zubereitung:
Zwiebeln in feine Würfel schneiden und in etwas Öl dunkelbraun rösten. Knoblauch fein hacken und hinzufügen. Gewürze dazugeben und mit Essig ablöschen. Verkochen lassen und das Fleisch hinzufügen. Mit Fond aufgießen und mindestens 1 ½ Std leicht köcheln lassen. Sauerrahm mit Mehl verrühren und damit das Gulasch abbinden. Mit Essiggurkerl-Wasser, fein gehackter Petersilie, Salz, Pfeffer und Zitronenzeste abschmecken.
Semmelknödel
Zutaten: 500g Semmelwürfel, 2 Eier, 150g Butter, 1 fein gehackte Zwiebel, 2 EL gehackte Petersilie, 150-200ml Milch, Muskatnuss, Salz, Pfeffer
Zubereitung:
Zwiebeln in Butter 5 Minuten auf geringer Hitze glasig dünsten. Die Semmelwürfel und Milch in einer Schale vermischen und quellen lassen. Zwiebel-Buttermischung dazugeben und mit den Eiern zu einer guten Masse verkneten. Mit Petersilie, Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Bei Bedarf, Semmelwürfel oder Milch hinzufügen um die eher weichere Konsistenz anzupassen. Knödel formen in kochendes, gesalzenes Wasser geben. Die Hitze reduzieren und die Knödel ca. 20 Minuten ziehen lassen. Dabei mmer wieder drehen.