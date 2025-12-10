Klassisches Kalbsrahmgulasch mit Semmelknödel

Für sein zartes und köstliches Kalbsrahmgulasch, hat Spitzenkoch Peter Lehner wieder eine Spezialzutat für uns. Die Gewürzvielfalt im „Essiggurkerl-Wasser“, verleiht dem Klassiker noch einen zusätzlichen Geschmacks-Kick. Dazu gibt es perfekte, selbstgemachte Semmelknödel. Ein Gericht, das sich wunderbar vorbereiten lässt und auch an den nächsten Tagen – aufgewärmt – fast noch besser schmeckt!