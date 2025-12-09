Christkind bringt Einsatzauto und neues Rüsthaus

Verfrühte Weihnachtsgeschenke erhielten die Florianis aus dem Bergsteigerdorf Zell. Neben einem neuen Einsatzfahrzeug gab es eine neue Einsatzzentrale gleich obendrauf.
Über gleich drei verfrühte Weihnachtsgeschenke dürfen sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Pfarre/ Sele Cerkev. Denn neben neuen Einsatzuniformen erhielten die Florianis auch ein neues Feuerwehrfahrzeug und die langersehnte Zusage für die Errichtung eines neuen Rüsthauses. „Wir sind hocherfreut und dankbar, dass sich mit dem Einsatzfahrzeug und einem neuen Zuhause gleich zwei große Wünsche erfüllt haben“, sagt Kommandant Roman Juch.
1,8 Millionen Euro für neues Rüsthaus
„Es ist ein Leuchtturmprojekt für die Gemeinde“, ergänzt Bürgermeister Heribert Kulmesch. Insgesamt 1,8 Millionen Euro werden in die Errichtung des neuen Sicherheitszentrums, wie es offiziell heißen wird, investiert. Finanziert wird das Vorhaben von Land Kärnten, Europäischer Union und Eigenmitteln.
Der Baustart für das 350 Quadratmeter große Areal, das Platz für die beiden Einsatzfahrzeuge und die Mannschaftsräume bieten wird, soll im Frühjahr 2026 erfolgen und pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum der Wehr 2027 fertiggestellt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.