Christkind bringt Einsatzauto und neues Rüsthaus

Über gleich drei verfrühte Weihnachtsgeschenke dürfen sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Pfarre/ Sele Cerkev. Denn neben neuen Einsatzuniformen erhielten die Florianis auch ein neues Feuerwehrfahrzeug und die langersehnte Zusage für die Errichtung eines neuen Rüsthauses. „Wir sind hocherfreut und dankbar, dass sich mit dem Einsatzfahrzeug und einem neuen Zuhause gleich zwei große Wünsche erfüllt haben“, sagt Kommandant Roman Juch.