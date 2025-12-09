Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Freiwillige Wehr

Christkind bringt Einsatzauto und neues Rüsthaus

Kärnten
09.12.2025 17:02
Große Freude herrscht über das neue Einsatzauto.
Große Freude herrscht über das neue Einsatzauto.(Bild: Dieter Arbeiter)

Verfrühte Weihnachtsgeschenke erhielten die Florianis aus dem Bergsteigerdorf Zell. Neben einem neuen Einsatzfahrzeug gab es eine neue Einsatzzentrale gleich obendrauf.

0 Kommentare

Über gleich drei verfrühte Weihnachtsgeschenke dürfen sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Pfarre/ Sele Cerkev. Denn neben neuen Einsatzuniformen erhielten die Florianis auch ein neues Feuerwehrfahrzeug und die langersehnte Zusage für die Errichtung eines neuen Rüsthauses. „Wir sind hocherfreut und dankbar, dass sich mit dem Einsatzfahrzeug und einem neuen Zuhause gleich zwei große Wünsche erfüllt haben“, sagt Kommandant Roman Juch.

1,8 Millionen Euro für neues Rüsthaus
„Es ist ein Leuchtturmprojekt für die Gemeinde“, ergänzt Bürgermeister Heribert Kulmesch. Insgesamt 1,8 Millionen Euro werden in die Errichtung des neuen Sicherheitszentrums, wie es offiziell heißen wird, investiert. Finanziert wird das Vorhaben von Land Kärnten, Europäischer Union und Eigenmitteln.

Der Baustart für das 350 Quadratmeter große Areal, das Platz für die beiden Einsatzfahrzeuge und die Mannschaftsräume bieten wird, soll im Frühjahr 2026 erfolgen und pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum der Wehr 2027 fertiggestellt werden.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
147.995 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.817 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
120.888 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Kärnten
Für Freiwillige Wehr
Christkind bringt Einsatzauto und neues Rüsthaus
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 77
Unterhaus explodiert: 37 Tore begeistern Fans
Naturpark Dobratsch
Winterzauber am Berg: Rauhnächte hautnah erleben
Krone Plus Logo
Mafia-Ermittlungen
Arbeit im Urlaub bringt Polizisten vor Gericht
500 Portionen täglich
Adventeinkauf mit Kaiserschmarrn in 18 Varianten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf