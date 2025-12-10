Vorteilswelt
Ersatz für Kapitän

Neun Jahre in der NHL! VSV hat einen neuen Stürmer

Kärnten
10.12.2025 13:59
Brett Ritchie (kl. Bild) soll dem VSV weiterhelfen.
Brett Ritchie (kl. Bild) soll dem VSV weiterhelfen.(Bild: GEPA)

Das ist ein echter Kracher! Brett Ritchie (32) unterzeichnet bei Eishockey-Klub VSV einen Vertrag bis Saisonende, kommt als Ersatz für den verletzten Kapitän Alexander Rauchenwald. Am Freitag soll Ritchie in Villach ankommen. 

0 Kommentare

Der VSV ist auf der Suche nach einem Ersatz für Kapitän Alexander Rauchenwald (Kreuzbandriss!) fündig geworden. Der Kanadier Brett Ritchie (32) unterzeichnete einen Vertrag bis Saisonende – das erste Monat wird er auf Tryout-Basis absolvieren. Der Offensivspieler kann nicht nur als Center, sondern auch am Flügel eingesetzt werden. 

Vier NHL-Stationen hat Brett Ritchie in seiner Eishockey-Karriere hinter sich, absolvierte neun Saisonen in der besten Liga der Welt. Für Dallas, Boston, Calgary und Arizona bestritt er 391 Spiele in der Regular Season, dazu zehn in den Play-offs. Dazu bringt er Erfahrung in der nordamerikanischen AHL, der kanadischen OHL sowie aus der Slowakei mit. Zuletzt spielte er bei Schwenningen in der DEL.

Hohenberger: „Zusätzliche Stabilität“
Der 193 cm große und 98 kg schwere Angreifer bringt viel physische Präsenz mit, so Sportchef Herbert Hohenberger: „Er ist ein physisch starker Stürmer mit enormer Erfahrung auf höchstem Niveau. Er bringt genau jene Elemente mit, die wir in der aktuellen Situation brauchen – Präsenz, Härte, Abschlussstärke und Führungsqualität. Mit ihm bekommen wir einen Spieler, der sofort helfen und dem Team zusätzliche Stabilität geben wird.

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
