Neun Jahre in der NHL! VSV hat einen neuen Stürmer

Vier NHL-Stationen hat Brett Ritchie in seiner Eishockey-Karriere hinter sich, absolvierte neun Saisonen in der besten Liga der Welt. Für Dallas, Boston, Calgary und Arizona bestritt er 391 Spiele in der Regular Season, dazu zehn in den Play-offs. Dazu bringt er Erfahrung in der nordamerikanischen AHL, der kanadischen OHL sowie aus der Slowakei mit. Zuletzt spielte er bei Schwenningen in der DEL.