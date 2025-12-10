Vorteilswelt
Schlepperei-Verdacht

Wilde Verfolgungsjagd: Lenker flüchtet über Grenze

Kärnten
10.12.2025 15:08
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: sos)

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein Georgier mit der italienischen und der österreichischen Polizei. An Bord waren auch fünf Chinesen. Nach der Flucht wird nun wegen Schlepperei ermittelt.

Die italienische Polizei wurde im Ortsgebiet von Tarvis bei Italien auf den 22-Jährigen aufmerksam, weil er sich ihrer Anhaltung entzog. Anstatt zu halten, trat der Lenker ins Gaspedal und flüchtet über die SS23 über den Grenzübergang Coccau/Thörl-Maglern nach Österreich. Sofort wurden die österreichischen Beamten über das Polizeikooperationszentrum Thörl-Maglern informiert. Mehrere Streifen wurden alarmiert und beteiligten sich an der Fahndung nach dem 22-Jährigen.

Fünf Chinesen mit im Auto
Doch dieser war gefinkelt und schnell unterwegs. „Im Zuge der Flucht touchierte der Lenker auch zwei Einsatzfahrzeuge der italienischen Carabinieri. Das Fluchtfahrzeug wurde kurze Zeit später beschädigt in Seltschach, Bezirk Villach-Land, aufgefunden“, so die Landespolizeidirektion. Im Auto waren weitere fünf Personen. Sie alle waren chinesischer Staatsangehörigkeit und wurden zur Anhaltestation Thörl-Maglern gebracht. Doch die Suche nach dem 22-jährigen Lenker war noch nicht vorbei, denn er flüchtete weiter zu Fuß.

Mit Drohnen, mehreren Streifen und Diensthunden suchte man den Mann. Schließlich konnten die Beamten den Flüchtigen im Ortsgebiet von Magler festnehmen.

Verdacht auf Schlepperei
Der georgische Mann wurde wegen Verdacht der Schlepperei ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Auch die chinesischen Personen wurden festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Villach überstellt. Das Landeskriminalamt arbeitet derzeit an den Ermittlungen.

Kärnten

