Wilde Verfolgungsjagd: Lenker flüchtet über Grenze

Fünf Chinesen mit im Auto

Doch dieser war gefinkelt und schnell unterwegs. „Im Zuge der Flucht touchierte der Lenker auch zwei Einsatzfahrzeuge der italienischen Carabinieri. Das Fluchtfahrzeug wurde kurze Zeit später beschädigt in Seltschach, Bezirk Villach-Land, aufgefunden“, so die Landespolizeidirektion. Im Auto waren weitere fünf Personen. Sie alle waren chinesischer Staatsangehörigkeit und wurden zur Anhaltestation Thörl-Maglern gebracht. Doch die Suche nach dem 22-jährigen Lenker war noch nicht vorbei, denn er flüchtete weiter zu Fuß.