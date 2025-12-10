Max Ortner im Talk

„Traum mit meinem Kindheitsidol drehen zu dürfen“

10.12.2025 15:04
Max Ortner ist der Shootingstar der Schauspielszene, ein Talent, das man einfach nicht mehr wegdenken kann. Heute spricht er mit uns über seine aufregendsten Projekte und ein ganz besonderes Erlebnis: das Drehen mit seinem Kindheitshelden. Wer das ist, sehen Sie im Video. 

