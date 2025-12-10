Spermaspender mit Krebsrisiko zeugte 200 Kinder

Die European Sperm Bank (EBS) wurde im April 2020 erstmals darüber informiert, dass ein per Samenspende gezeugtes Kind an Krebs erkrankt war und bei ihm eine Genmutation festgestellt wurde. Daraufhin sei eine Spermaprobe des Spenders untersucht worden, ohne dass darin die seltene Mutation des Gens TP53 gefunden worden sei, hieß es. Drei Jahre später wurde die Samenbank aber auf einen weiteren Fall eines Kindes, das an Krebs erkrankt ist, hingewiesen. Neue Analysen ergaben dann, dass der Mann selbst gesund ist, aber die Genmutation trägt.