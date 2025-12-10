Auslieferung von Firtasch ist endgültig vom Tisch

Die finale Gerichtsentscheidung zugunsten von Firtasch hat mit den formalen Gründen und einem Fristversäumnis der Staatsanwaltschaft zu tun. Nachdem das Landesgericht Wien am 4. November 2024 die Auslieferung von Firtasch an die USA für nicht zulässig erklärt hatte, hatte die Staatsanwaltschaft (StA) eine Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt, mit der sich das Oberlandesgericht (OLG) Wien im Anschluss beschäftigte.