Ingrid Alexandra

Prinzessin mit Mamas Prada-Tasche beim Nobelpreis

Royals
10.12.2025 15:18
Kronprinz Haakon, Prinzessin Ingrid Alexandra und Kronprinzessin Mette-Marit
Kronprinz Haakon, Prinzessin Ingrid Alexandra und Kronprinzessin Mette-Marit(Bild: EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL)

Historischer Auftritt in Oslo! Prinzessin Ingrid Alexandra (21) hat am Nachmittag erstmals an der Verleihung des Friedensnobelpreises teilgenommen – ein royaler Meilenstein!

Zum allerersten Mal saß die Tochter von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit, die seit dem Sommer in Sydney studiert, bei der feierlichen Zeremonie im Osloer Rathaus. Und für Experten ist klar: Das war erst der Anfang! „Ich gehe davon aus, dass wir Ingrid Alexandra in den kommenden Jahren regelmäßig bei diesem Termin sehen werden“, erklärt Königshausexperte Vagle.

Besonders emotional: Exakt 25 Jahre ist es her, dass ihre Mutter Mette-Marit selbst zum ersten Mal bei der Preisverleihung anwesend war. Für die Kronprinzessin dürfte es eine große Ehre sein, dieses besondere Ereignis nun gemeinsam mit ihrer Tochter zu erleben.

Modisch mit Schleife und Luxus-Tasche
Auch modisch zog Ingrid Alexandra alle Blicke auf sich: Die Prinzessin erschien ganz in Dunkelblau – eine Farbe, die längst zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Dazu eleganter Haarschmuck, selbstbewusster Auftritt. Ein echter Wow-Moment!

Der norwegische Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit und Prinzessin Ingrid Alexandra ...
Der norwegische Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit und Prinzessin Ingrid Alexandra (rechts) nehmen am 10. Dezember 2025 in Oslo, Norwegen, an der Verleihung des Friedensnobelpreises im Rathaus von Oslo teil.(Bild: AFP/OLE BERG-RUSTEN)

In der Hand trug sie offenbar eine Tasche von Prada. Insider vermuten: Das ein oder andere Kleidungsstück könnte aus dem Kleiderschrank ihrer Mutter stammen – ganz royale Tradition.

Kronprinzessin in Weiß
Kronprinzessin Mette-Marit setzte hingegen auf ein starkes Symbol: Weiß – die Farbe des Friedens. Dazu eine mintgrüne Valentino-Tasche, die sie bereits mehrfach getragen hat. Abgerundet wurde ihr Look durch eine elegante Brosche, perfekt abgestimmt auf das Outfit.

König Harald, Königin Soja, Kronprinz Haakon, Prinzessin Ingrid-Alexandra und Kronprinzessin ...
König Harald, Königin Soja, Kronprinz Haakon, Prinzessin Ingrid-Alexandra und Kronprinzessin Mette-Marit(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Tochter verlas Machados Rede
Am Nachmittag verfolgte die Königsfamilie schließlich die Verleihung des Friedensnobelpreises, der in diesem Jahr stellvertretend von Ana Corina Sosa für ihre Mutter Maria Corina Machado entgegengenommen wurde.

Machados Tochter verlas im Anschluss die Nobelrede, die ihre Mutter für den Anlass geschrieben hatte. „Dieser Preis hat eine tiefgreifende Bedeutung: Er erinnert die Welt daran, dass Demokratie für Frieden unerlässlich ist“, betonte Machado in der Rede. Die Lektion der langen und schwierigen Reise Venezuelas sei, dass man bereit sein müsse, für die Freiheit zu kämpfen, wenn man Demokratie haben wolle.

Vor der Nobelpreisverleihung hieß die Königsfamilie Ana Corina Sosa im Königspalast willkommen ...
Vor der Nobelpreisverleihung hieß die Königsfamilie Ana Corina Sosa im Königspalast willkommen undposierte mit ihr für Fotos.(Bild: AP/Heiko Junge)

„Aus diesem Grund geht die Sache Venezuelas über unsere Grenzen hinaus“, sagte Machados Tochter im Namen ihrer Mutter. „Ein Volk, das die Freiheit wählt, leistet nicht nur einen Beitrag für sich selbst, sondern für die Menschheit.“

Machado unterliegt seit einem Jahrzehnt einem von den venezolanischen Behörden verhängten Reiseverbot und ist untergetaucht.

Ana Corina Sosa schüttelt nach ihrer Rede die Hand der Prinzessin.
Ana Corina Sosa schüttelt nach ihrer Rede die Hand der Prinzessin.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Ein Tag voller Geschichte, Symbolik – und ein starkes Zeichen: Ingrid Alexandra ist bereit für ihre royale Zukunft.

