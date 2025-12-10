Prinzessin mit Mamas Prada-Tasche beim Nobelpreis

Machados Tochter verlas im Anschluss die Nobelrede, die ihre Mutter für den Anlass geschrieben hatte. „Dieser Preis hat eine tiefgreifende Bedeutung: Er erinnert die Welt daran, dass Demokratie für Frieden unerlässlich ist“, betonte Machado in der Rede. Die Lektion der langen und schwierigen Reise Venezuelas sei, dass man bereit sein müsse, für die Freiheit zu kämpfen, wenn man Demokratie haben wolle.