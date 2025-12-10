Vorteilswelt
Nur mit Muskelkraft

Spektakulär! Rad-Team lässt Segelflieger abheben

Sport-Mix
10.12.2025 15:08
Radelnd brachten die Athleten von BORA-hansgrohe einen Segelflieger in die Luft.
Radelnd brachten die Athleten von BORA-hansgrohe einen Segelflieger in die Luft.(Bild: Red Bull Content Pool/Samo Vidic)

Das gab‘s noch nie! Allein mit Muskelkraft haben die Rad-Athleten von Red Bull Bora-hansgrohe einen Segelflieger in die Luft gezogen und sich damit in die Geschichtsbücher eingetragen. 

0 Kommentare

Auf der 1500 Meter langen Landebahn des Flughafens Son Bonet in Mallorca zogen Florian Lipowitz, Nico Denz, Jordi Meeus, Tim Van Dijke, Laurence Pithie, Adrien Boichis, Davide Donati und Gijs Schoonvelde mit insgesamt 6500 Watt einen bemannten Segelflieger in die Luft.

90 Sekunden lang traten die Athleten in die Pedale, um das Flugzeug auf 54 km/h zu beschleunigen und dieses schließlich auf eine Höhe von 100 Metern zu bringen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
