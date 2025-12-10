Spektakulär! Rad-Team lässt Segelflieger abheben

Beim ersten Speed-Rennen gleich den Sieg geholt
Kam völlig unerwartet
Das gab‘s noch nie! Allein mit Muskelkraft haben die Rad-Athleten von Red Bull Bora-hansgrohe einen Segelflieger in die Luft gezogen und sich damit in die Geschichtsbücher eingetragen.
Auf der 1500 Meter langen Landebahn des Flughafens Son Bonet in Mallorca zogen Florian Lipowitz, Nico Denz, Jordi Meeus, Tim Van Dijke, Laurence Pithie, Adrien Boichis, Davide Donati und Gijs Schoonvelde mit insgesamt 6500 Watt einen bemannten Segelflieger in die Luft.
90 Sekunden lang traten die Athleten in die Pedale, um das Flugzeug auf 54 km/h zu beschleunigen und dieses schließlich auf eine Höhe von 100 Metern zu bringen.
