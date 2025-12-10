Vorteilswelt
Nach Kreuzbandriss

Perfektes Comeback! ÖSV-Hoffnung siegt auf Anhieb

Kärnten
10.12.2025 13:35
Felix Hacker lieferte ein Bilderbuch-Comeback.
Felix Hacker lieferte ein Bilderbuch-Comeback.

Im Jänner riss sich der Lavanttaler Skispeedspezialist Felix Hacker beim Abfahrtstraining in Kitzbühel das Kreuzband. Beim Europacup-Bewerb in Santa Caterina gelang ihm nun das perfekte Comeback! Dabei sah es in der letzten Woche gar nicht gut aus.

Besser hätte ein Comeback nicht verlaufen können! Im vergangenen Jänner hat sich Felix Hacker beim Abfahrtstraining in Kitzbühel das Kreuzband gerissen. Bei seinem Comeback-Rennen im Super-G von Santa Caterina (It) steht der Lavanttaler wieder ganz oben am Treppchen. Mit einer Zeit von 1:07,50 Minuten siegte der 26-Jährige mit 32 Hundertstel vorm Spanier Ander Mintegui Rivera. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. 322 Tage nach dem Sturz so zurückzukommen ist brutal“, so der sichtlich gerührte Hacker.

Felix Hacker durfte bei seinem ersten Rennen nach dem Kreuzbandriss gleich jubeln.
Felix Hacker durfte bei seinem ersten Rennen nach dem Kreuzbandriss gleich jubeln.

„Habe mir schon Sorgen gemacht“
Dabei sah es in der vergangenen Woche noch gar nicht gut aus. „Im Training mit den Europacup-Fahrern war ich gar nicht vorne dabei. Da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Aber jetzt bin ich am Start gestanden, hab mich einfach nur gefreut und da hat es dann den Schalter umgelegt. Ich hatte schon zu kämpfen, dass ich im Kopf frei bin!“

Santa Caterina liegt Hacker
Dass Hacker die Strecke in Santa Caterina liegt, hat er bereits im Vorjahr bewiesen. Dort entschied er die beiden Abfahrten für sich, fuhr im Super G auf Rang zwei. Trotz seines Kreuzbandrisses im Jänner löste er das Weltcup-Fixticket für die Abfahrt.

Weltcup-Einstieg in Gröden
Da steigt er in der kommenden Woche in Gröden ein, wo er im Vorjahr erstmals als 29. Weltcuppunkte gesammelt hat. Davor warten aber noch zwei Bewerbe im Europacup in Santa Caterina. Am Donnerstag steigt ein Abfahrtstraining, am Freitag und am Samstag dann die Rennen.

