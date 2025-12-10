Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Buchwelt unter Schock

Sophie Kinsella (55) tot: Millionen Leser trauern

Society International
10.12.2025 14:44
Große Trauer um Besteller-Autorin Sophie Kinsella, die mit nur 55 Jahren ihrem Krebsleiden ...
Große Trauer um Besteller-Autorin Sophie Kinsella, die mit nur 55 Jahren ihrem Krebsleiden erlag.(Bild: APA-Images / Camera Press / Keith Mayhew)

Bestseller-Autorin Sophie Kinsella ist tot. Die Schriftstellerin, die mit dem Welterfolg „Confessions of a Shopaholic“ Millionen Leser begeisterte, ist im Alter von 55 Jahren, zwei Tage vor ihrem 56. Geburtstag, verstorben. Kinsella erlag den Folgen eines dreijährigen Kampfes gegen Hirnkrebs.

0 Kommentare

Die Autorin, die mit bürgerlichem Namen Madeleine Sophie Wickham hieß, hatte im Jahr 2022 die niederschmetternde Diagnose Glioblastom erhalten – eine besonders aggressive Form von Hirntumor.

Der Tod der gefeierten Schriftstellerin über ihren offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben. In einem bewegenden Statement heißt es:
„Wir sind untröstlich, heute Morgen den Tod unserer geliebten Sophie (auch bekannt als Maddy, auch bekannt als Mama) bekannt geben zu müssen.“ Die Autorin hinterlässt vier Söhne und eine Tochter.

„Letzte Tage voller wahrer Lieben“
Sie starb „friedlich, ihre letzten Tage waren erfüllt von ihren wahren Lieben: ihrer Familie, Musik, Wärme, Weihnachten und Freude.“

Weiters erklärte die Familie: „Wir können uns nicht vorstellen, wie das Leben ohne ihre Ausstrahlung und ihre Liebe zum Leben aussehen wird. Trotz ihrer Krankheit, die sie mit unvorstellbarem Mut trug, sah Sophie sich wirklich gesegnet – so wunderbare Familie und Freunde zu haben und den außergewöhnlichen Erfolg ihrer Schreibkarriere gehabt zu haben. Sie nahm nichts als selbstverständlich an und war ewig dankbar für die Liebe, die sie erhielt.“

Sophie Kinsella galt als eine der erfolgreichsten Autorinnen der modernen Unterhaltungsliteratur. Ihre Romane wurden weltweit millionenfach verkauft und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Besonders ihre humorvolle, lebensnahe Art machte sie zur Stimme einer ganzen Leserinnen-Generation.

Ihr Roman „Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin“, Teil einer zehnbändigen Reihe,  wurde mit Isla Fisher verfilmt. Sie schrieb auch die Kinderbuchreihe „Mami Fee & ich“ sowie „Frag nicht nach Sonnenschein“ oder „Göttin in Gummistiefeln“. Ihr erstes Buch „Die Tennisparty“ schrieb Kinsella im Alter von 24 Jahren, als sie selbst noch als Finanzjournalistin arbeitete.

Ihr letzter Roman „Wie fühlt es sich an?“ von 2024 ist eine halb-fiktionale Beschreibung ihrer Erfahrungen seit der Krebsdiagnose und landete auf mehreren Bestsellerlisten.

Mit ihrem Tod verliert die Literaturwelt eine Autorin, die Leichtigkeit, Wärme und Witz mit großer Menschlichkeit verband.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Instagram
Weihnachten
Familie
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
164.743 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
145.212 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
142.854 mal gelesen
Mehr Society International
Sex-Ärger!
Russell Crowes Wut-Abrechnung mit „Gladiator II“
Buchwelt unter Schock
Sophie Kinsella (55) tot: Millionen Leser trauern
Herzzereißend
Sharon Osbourne: Das waren Ozzys letzte Worte
„GNTM 21“-Dreh in L.A.
Heidi Klum im supersexy Transparent-Look am Set
Drogen-Vorwürfe
„Emily in Paris“-Star aus Haft in Japan entlassen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf