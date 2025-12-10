Sophie Kinsella (55) tot: Millionen Leser trauern

Bestseller-Autorin Sophie Kinsella ist tot. Die Schriftstellerin, die mit dem Welterfolg „Confessions of a Shopaholic“ Millionen Leser begeisterte, ist im Alter von 55 Jahren, zwei Tage vor ihrem 56. Geburtstag, verstorben. Kinsella erlag den Folgen eines dreijährigen Kampfes gegen Hirnkrebs.
Die Autorin, die mit bürgerlichem Namen Madeleine Sophie Wickham hieß, hatte im Jahr 2022 die niederschmetternde Diagnose Glioblastom erhalten – eine besonders aggressive Form von Hirntumor.
Der Tod der gefeierten Schriftstellerin über ihren offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben. In einem bewegenden Statement heißt es:
„Wir sind untröstlich, heute Morgen den Tod unserer geliebten Sophie (auch bekannt als Maddy, auch bekannt als Mama) bekannt geben zu müssen.“ Die Autorin hinterlässt vier Söhne und eine Tochter.
„Letzte Tage voller wahrer Lieben“
Sie starb „friedlich, ihre letzten Tage waren erfüllt von ihren wahren Lieben: ihrer Familie, Musik, Wärme, Weihnachten und Freude.“
Weiters erklärte die Familie: „Wir können uns nicht vorstellen, wie das Leben ohne ihre Ausstrahlung und ihre Liebe zum Leben aussehen wird. Trotz ihrer Krankheit, die sie mit unvorstellbarem Mut trug, sah Sophie sich wirklich gesegnet – so wunderbare Familie und Freunde zu haben und den außergewöhnlichen Erfolg ihrer Schreibkarriere gehabt zu haben. Sie nahm nichts als selbstverständlich an und war ewig dankbar für die Liebe, die sie erhielt.“
Sophie Kinsella galt als eine der erfolgreichsten Autorinnen der modernen Unterhaltungsliteratur. Ihre Romane wurden weltweit millionenfach verkauft und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Besonders ihre humorvolle, lebensnahe Art machte sie zur Stimme einer ganzen Leserinnen-Generation.
Ihr Roman „Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin“, Teil einer zehnbändigen Reihe, wurde mit Isla Fisher verfilmt. Sie schrieb auch die Kinderbuchreihe „Mami Fee & ich“ sowie „Frag nicht nach Sonnenschein“ oder „Göttin in Gummistiefeln“. Ihr erstes Buch „Die Tennisparty“ schrieb Kinsella im Alter von 24 Jahren, als sie selbst noch als Finanzjournalistin arbeitete.
Ihr letzter Roman „Wie fühlt es sich an?“ von 2024 ist eine halb-fiktionale Beschreibung ihrer Erfahrungen seit der Krebsdiagnose und landete auf mehreren Bestsellerlisten.
Mit ihrem Tod verliert die Literaturwelt eine Autorin, die Leichtigkeit, Wärme und Witz mit großer Menschlichkeit verband.
