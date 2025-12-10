Sophie Kinsella (55) tot: Millionen Leser trauern

„Letzte Tage voller wahrer Lieben“

Sie starb „friedlich, ihre letzten Tage waren erfüllt von ihren wahren Lieben: ihrer Familie, Musik, Wärme, Weihnachten und Freude.“

Weiters erklärte die Familie: „Wir können uns nicht vorstellen, wie das Leben ohne ihre Ausstrahlung und ihre Liebe zum Leben aussehen wird. Trotz ihrer Krankheit, die sie mit unvorstellbarem Mut trug, sah Sophie sich wirklich gesegnet – so wunderbare Familie und Freunde zu haben und den außergewöhnlichen Erfolg ihrer Schreibkarriere gehabt zu haben. Sie nahm nichts als selbstverständlich an und war ewig dankbar für die Liebe, die sie erhielt.“