Neue Details: So teuer war Lando Norris‘ WM-Feier

Als Norris am Sonntag die Ziellinie des Yas Marina Circuits überquerte, ließ der Brite seinen Emotionen freien Lauf. Schluchzend bedankte sich der Brite am Funk bei seinem Team und seiner Familie, am Podium kämpfte der 26-Jährige später mit den Tränen. Um gerade einmal zwei Punkte hatte sich Norris im WM-Kampf gegen Max Verstappen durchsetzen können – das gehört natürlich gebührend gefeiert. Dabei wollte er offenbar keine Zeit verlieren, Videos, die aktuell durchs Netz kursieren, lassen etwa vermuten, dass Norris bei den Interviews seine Energy-Drinks nicht gerade pur trank ...