Neue Details: So teuer war Lando Norris‘ WM-Feier

Bis 6 Uhr in der Früh sollen auf Lando Norris‘ Weltmeister-Party laut der englischen „Sun“ die Champagner-Flaschen geköpft worden sein. Als es für den frisch gebackenen Formel-1-Champion am Montagmorgen ins Bett ging, war es schon längst wieder hell. Rund 100.000 Pfund (knapp 114.000 Euro) hätten dabei über Nacht den Besitzer gewechselt, heißt es ...
Als Norris am Sonntag die Ziellinie des Yas Marina Circuits überquerte, ließ der Brite seinen Emotionen freien Lauf. Schluchzend bedankte sich der Brite am Funk bei seinem Team und seiner Familie, am Podium kämpfte der 26-Jährige später mit den Tränen. Um gerade einmal zwei Punkte hatte sich Norris im WM-Kampf gegen Max Verstappen durchsetzen können – das gehört natürlich gebührend gefeiert. Dabei wollte er offenbar keine Zeit verlieren, Videos, die aktuell durchs Netz kursieren, lassen etwa vermuten, dass Norris bei den Interviews seine Energy-Drinks nicht gerade pur trank ...
Tisch für 20.000 Euro
Anschließend ging es für den Champion und seine Meute ins „Pearls & Caviar“ im Shangri-La Hotel. Nach der Sperrstunde zog die Party-Truppe in die Amber Lounge im W Hotel weiter – ein Tisch kostet an der Nobel-Location bis zu 20.000 Euro.
In besagter Bar entstanden schließlich Videos, in denen der McLaren-Fahrer Lieder wie „Sweet Caroline“ oder „We Are The Champions“ zum Besten gibt. Neben Norris selbst, dürften auch dessen Eltern bis in die Morgenstunden auf den Titel angestoßen haben. Auch feiern kann der Brite wie ein Weltmeister ...
