Zu Rückzug gedrängt? Dr. Helmut Marko äußert sich

Marko sprach von einem „totalen Rückzug“, er werde aber vielleicht bei dem ein oder anderen Grand Prix als „neutraler Besucher“ aufkreuzen. Zu seinen Plänen sagte er: „Also ich werde nicht mit Taubenfüttern beginnen, sondern ich habe genug Aktivitäten.“ Der Motorsport-Berater war 20 Jahre lang eine prägende Figur beim Aufstieg des Rennstalls zu einem der Branchenführer in der Formel 1.