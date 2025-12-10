Kritik an F1-Pilot: „Wie ein betrunkener Seemann“

„Eigentlich hätte Tsunoda Norris in der nächsten Runde im verwinkelten Streckenteil ab Kurve 12 und bis hin zu Kurve 5 der folgenden Runde hinter sich halten sollen. Das wäre relativ einfach und äußerst effektiv gewesen“, meint Brundle in seiner Sky-Kolumne. „Er fuhr auf der Gegengeraden wie ein betrunkener Seemann hin und her, womit er einen Regelverstoß beging. Damit zwang er Norris auf den stark verschmutzten Bereich der Strecke und schließlich dazu, dass er abseits der Strecke überholte. Dafür erhielt Tsunoda zu Recht eine Fünf-Sekunden-Strafe!“