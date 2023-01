„Emily in Paris“-Hottie blutverschmiert am Catwalk

Da staunten die Zuschauer in der Front Row der Fashion Week in Paris nicht schlecht, als an ihnen niemand Geringeres als „Emily in Paris“-Star Lucas Bravo vorbei defilierte. Der Franzose, der zuletzt nicht nur in der dritten Staffel der Netflix-Erfolgsserie zu sehen war, sondern auch an der Seite von Julia Roberts und George Clooney in der Romanze „Ticket to Paradise“, hatte nämlich bei der Show von Louis-Gabriel Nouchi einen Gastauftritt.