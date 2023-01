Nach Knie-OP: Daniels großer Traum lebt!

Daniel Huber ist wieder in seinem Element. Die Minischanze in Schwarzach war der Auftakt, zuletzt nahm er den 70er-Bakken in Seefeld in Angriff. Schon am Samstag könnte die Normalschanze in Villach auf ihn warten. „Es ist noch nicht alles perfekt, aber es geht in die richtige Richtung“, freut sich der Seekirchener im Gespräch mit der „Krone“.