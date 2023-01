Ein Meilenstein für den Salzburger Adlerhorst

In einer Hochphase

Auffällig: Nach zähen Anfangsjahren erlebt das Bundesland derzeit eine Weltcuphochphase. „Hier wird seit Jahren eine gute Aufbauarbeit gemacht“, erklärt Trainer-Legende Alex Diess, der am Stützpunkt Rif mit den Adlern arbeitet. Der 51-Jährige will aber nicht die Lorbeeren ernten und betont: „Vom Vereins- bis zum Chefcoach müssen alle an einem Strang ziehen.“ Das Olympiazentrum wird gehegt und gepflegt und bildet die Basis für die aktuellen Erfolge, die Skisprung-Österreich bejubeln darf. Kraft sticht als Leuchtturm heraus. Diess: „Er ist ein Ausnahmetalent mit einer unglaublichen Beständigkeit und ist seit zehn Jahren an der Weltspitze.“