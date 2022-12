Trotz Knieverletzung ist Huber voller Zuversicht

Immer am TV dabei

Seinen Kollegen drückt er von daheim aus die Daumen. „Ich schaue mir jedes Springen an“, grinst der Wallerseer und versucht, die Zeit bestmöglich zu nutzen. „Ich analysiere viel, bin mit dem Team in Kontakt. Ich will ja nichts verschlafen.“ Trotz seiner Verletzung war 2022 das sportlich erfolgreichste Jahr für Huber. Neben seinem Premierensieg sorgte er mit Gold im Teambewerb für einen magischen Olympia-Moment! „Das war genial! Ich werde das mein Leben lang nicht vergessen“, ist sich der Routinier sicher. „Ich bin aber noch längst nicht satt und will definitiv mehr!“