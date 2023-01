Reise zu den Sternen begeistert Wiener Publikum

„Supernova“, die neue Show von Holiday on Ice, zeigt sich energiegeladen, wie schon der Name erwarten lässt. In prachtvollen Kostümen wird ein Winterfest gefeiert. Plötzlich unterbricht heftiger Schneesturm den Spaß und der Wind trägt ein Liebespaar aus der Polarwelt in ferne Galaxien. Mit dabei im Ensemble sind zwei Österreicherinnen.