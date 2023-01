Wien: Ort der Kunst und der Begegnung

Was macht das Schiff auf dem Dach?

Besichtigen macht hungrig! In nur wenigen Schritten ist das hippe Hotel Daniel erreicht, wo ein Mix aus Café, Restaurant, Bar, Shop und Lounge Gäste erwartet. Die Speisekarte ist international und offeriert auch Vegetariern eine schöne Auswahl. Urbaner Stil und smarter Luxus herrschen vor, die Aussicht auf das Schloss Belvedere, das ja übersetzt so viel wie schöne Aussicht bedeutet, ist besonders von der Belvedere Suite sensationell, aber auch eine Übernachtung im Trailer, der vor dem Hotel steht, ist außergewöhnlich. Im 7. Stock, auf dem Dach also, ist ein Boot gestrandet, was die Frage aufwirft: Wie kommt es da rauf? Es handelt sich um ein Kunstwerk von Erwin Wurm, und die Idee dahinter lautet: Die Dinge sind nämlich nicht immer so, wie sie auf den ersten Blick scheinen