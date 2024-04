Westflandern: Brügge sehen und staunen

Reiterstatuen tauchen aus dem Meer empor

Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder – am besten mit der Küstentram: der längsten Straßenbahn der Welt, die ununterbrochen entlang die Küste auf- und abpendelt. 18 neue Skulpturen von nationalen und internationalen Künstlern sind in diesem Jahr dazugekommen. So etwa in De Panne ein halb im Sand versunkener Riesenoktopus, den kleine und große Kinder schon für sich als Spielplatz reklamiert haben und der sich nun zu den meterhohen Rock Strangers in Ostende, dem exzentrischen kleinen Jungen Benjamin in De Haan und den Reiterstatuen Men in Nieuwpoort, die mit den Gezeiten auftauchen und wieder verschwinden, dazugesellt.