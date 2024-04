Multimillionär plant Telefonzellen-Revolution

Vor Abriss retten

Al-Wazzan will jedenfalls die Telefonzellen vor dem Abriss retten. „Wir müssen schauen, dass wir aus diesen Telefonzellen was Gescheites machen“, so der Immo-Tycoon, der vor Jahren, 2008, 50 Schöps-Filialen übernommen und neue Mieter gefunden hat.