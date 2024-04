90.000 Eintrittskarten für Venedig gebucht

Gebühr an 29 Tagen fällig

Das Eintrittsgeld wird an insgesamt 29 Tagen im Jahr 2024 erhoben: vom 25. bis 30. April, vom 1. bis 5. Mai und an allen übrigen Wochenenden (samstags und sonntags) bis zum 13. und 14. Juli. Davon ausgenommen ist das Wochenende zum Tag der Republik (1. bis 2. Juni). Wer zu den kleineren Inseln Murano, Burano und Torcello will, braucht kein Ticket.