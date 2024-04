Flughafen Wien: Von 64.000 zu 30 Mio. Passagieren

Der Flughafen Wien hat am Donnerstagabend sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Im ersten Jahr zählte der Airport in Schwechat 64.211 Passagiere – so viele sind es heute mittlerweile an einem einzigen Tag. Im Jubiläumsjahr 2024 werden etwa 30 Millionen Fluggäste erwartet. Der bisherige Rekord stammt mit 31,7 Millionen aus 2019.