Passagierrekord und 330 neue Züge bei der ÖBB

Gelitten hat auch die Pünktlichkeit, die im Fernverkehr von 86 Prozent auf 80 Prozent rutschte. Die eine Hälfte davon lag auch an den häufigen Bahnstreiks in Deutschland, die andere Hälfte sei allerdings hausgemacht, so Matthä. Es gab zu wenige einsatzfähige Garnituren. Daher werden sechs Milliarden Euro in neues Material investiert. Bis 2027 sind nicht weniger 330 Züge bestellt, vor allem Doppelstock-Garnituren für Fern- und Nahverkehr, Nachtzüge und sogar einige akkubetriebene Loks.