Wie Tiroler seine Kunden auf den Everest bringt

Weltweit sorgte der Tiroler Lukas Furtenbach vor wenigen Jahren noch mit seinen Everest-Blitz-Expeditionen für Aufregung, bei denen sich seine Kunden zu Hause im Hypoxiezelt bequem beim Lesen, Fernsehen oder Schlafen an die dünne Luft gewöhnen und sich so die mühevolle und oft wochenlange Akklimatisation vor Ort ersparen. Dafür hat Furtenbach von Achttausender-Legenden wie Reinhold Messner einiges an Kritik einstecken müssen.