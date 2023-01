Vekehrsclub fordert Ausbau des Carsharing-Angebots

Die rund 145.000 Erstautos in Vorarlbergs Haushalten sind im Schnitt nur eine Stunde am Tag im Einsatz - und daher 23 Stunden am Tag nicht Fahrzeuge, sondern „Stehzeuge“, wie Lina Mosshammer vom Verkehrsclub Österreich erklärt. Noch mehr Park-Zeit verbringen die rund 55.000 Zweit- und Drittautos: Diese sind gar nur rund eine halbe Stunde pro Tag im Einsatz. „Schon die Herstellung von Pkw verursacht viel CO2 und benötigt große Mengen an Ressourcen. Wenn es gelingt, den Bedarf an Automobilität mit weniger Fahrzeugen abzudecken, dann wird ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet“, meint Mosshammer.