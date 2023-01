Bodensee-Hochschule wird „Wissenschaftsverbund“

Neues Mobilitätsprogramm

„Die neue Rechtsform vereinfacht die grenzübergreifende Zusammenarbeit, erschließt neue Förderpotenziale und reduziert zugleich administrative Aufwände“, erklärte Gernot Brauchle. Der Rektor der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg wurde bei der Gründungsversammlung zum Vorsitzenden des Kooperationsrats gewählt. Der Rat setzt sich wie bei der Vorgängerorganisation IBH aus den Rektoren der Mitglieder zusammen. Die Geschäftsführung des Verbunds übernimmt der Leiter der IBH-Geschäftsstelle, Markus Rhomberg. Neu sind auch der Sitz an der Universität Konstanz und ein Mobilitätsprogramm. In dessen Rahmen können Studierende ab Herbst Lehrveranstaltungen an einer der anderen 24 Hochschulen des Verbunds besuchen. Im ersten Jahr werden rund 60 Teilnehmer erwartet und per Stipendium gefördert.