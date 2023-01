Gina Lollobrigida: Aufbahrung im römischen Kapitol

Lebte an der Via Appia Antica

Vor der Einlieferung ins Krankenhaus lebte Lollobrigida in einer prunkvollen Villa auf der Via Appia Antica, Teil des Vermögens der Diva, um das ein Streit mit ihrem einzigen Sohn Andrea Milko Skofic entbrannt war. Skofic hatte den Assistenten der Schauspielerin, Andrea Piazzolla, wegen Hintergehung einer unzurechnungsfähigen Person und systematischer Enteignung des Vermögens der Schauspielerin in den Jahren zwischen 2013 und 2018 angezeigt. Ein Prozess ist gegen Piazzolla im Gange, den die Diva bis zuletzt verteidigte.