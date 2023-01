Schwimmen für Krebshilfe brachte 10.600 Euro ein

Dutzende Hartgesottene gingen am Sonntag in Graz baden – und zwar in die vier Grad kalte Mur. Es war der Abschluss der Benefiz-Aktion „Wir schwimmen – du hülfst“ zu Gunsten der steirischen Krebshilfe. Die Initiatorin Claudia Müller, fünffache Eisschwimm-Weltmeisterin, konnte am Ende Geschäftsführer Christian Scherer und Birgit Jungwirth einen Scheck über 5600 Euro übergeben. Auch in der Auster wurde geschwommen – für die gesamt 8976 geschafften Längen gab es von Stadt und Holding Graz noch einmal 5000 Euro. Macht gesamt 10.600 Euro, mit denen viele der 50.000 Krebspatienten und ihre Familien in der Steiermark unterstützt werden können.