Wie die Libelle das Fliegen sicherer machen soll

Mit seinem „Kodex über den Vogelflug“, in dem er Flugmaschinen nach dem Vorbild von Vögeln und Fledermäusen skizzierte, gilt Leonardo da Vinci als Vorreiter der Bionik oder auch Biomimikry - also dem Analysieren und Übertragen bestimmter Strukturen und Prozesse in der Natur auf die Technik -, die das Fliegen überhaupt erst ermöglichte. Viel haben wir uns seitdem von der Natur abgeschaut. Häufig zitierte Beispiele sind der auf den Früchten des Klett-Labkrautes basierende Klettverschluss oder der sogenannte Lotuseffekt der Lotusblume zur Selbstreinigung.