Tirols skurrilste Funde in Zügen und Bahnhöfen

Massen am Silvesterpfad, Videos zeigen Feuerwerk
Großer Andrang in Wien
Die ÖBB ziehen Bilanz für das Jahr 2025 und zeigen auf, was Reisende in Tirol jedes Jahr zwischen Pendlerstress und Urlaubsfreude in Zügen und Bahnhöfen zurücklassen. Das sorgt teilweise für staunende Blicke.
Ob Alltagsgegenstand oder echte Kuriosität: Ein Griff ins Leere, ein kurzer Schreck – und schon ist‘s weg. Ob Alltagsgegenstand oder echte Kuriosität: Die Fundbüros erzählen täglich Geschichten von Hektik, Vergesslichkeit und ehrlicher Rückgabe.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.