Drohnenunterstützung für Florianis bei Schilfbrand

Am Samstagnachtmittag ging aufgrund eines Defekts an eine der Erntemaschine ein Schilflager bei Neusiedl am See in Flammen auf. Weil die Stelle im Schilfgürtel schwer erreichbar war, musste sich die Feuerwehr mithilfe einer Drohne einen Überblick verschaffen. Nach rund zwei Stunden war der Brand gelöscht.