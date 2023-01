Ein junger Tennisprofi als Mutmacher für uns alle

„Auf das fokussieren, was man kann“

Sein Leben sei eben so, seit er denken könne. Auch gegen Ärzte, die eine Einblutung ins Rückenmark übersahen oder eine Volksschule, die ihn damals ablehnte, weil zu viele „normale“ Kinder angemeldet waren, hegt er keinen Unmut. „Das Geheimnis ist, sich nicht auf das zu fokussieren, was man nicht kann, sondern auf das was man kann - und daran zu arbeiten.“