Riesiges Vorkommen Seltener Erden entdeckt

„Die Autarkie beginnt im Bergwerk“

Anwesend bei der Präsentation war auch die schwedische Energieministerin Ebba Busch. Sie sagte, der Bedarf an Seltenen Erden sei groß - die Europäische Union strebe schließlich den Umbau zu einer fossilfreien Wirtschaft an. Bis 2035 will die EU Neuwagen mit Verbrennermotor verbieten. „Die Elektrifizierung, die Autarkie der EU und die Unabhängigkeit von Russland und China beginnt im Bergwerk“, bekräftigte Busch am Donnerstag.