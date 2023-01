SPÖ fordert nach sexuellem Übergriff Entlassung

Ein leitender städtischer Angestellter soll bei der Weihnachtsfeier einer Mitarbeiterin an den Hintern gegriffen haben. Diese informierte die Personalvertretung und in weiterer Folge Bürgermeister Simon Tschann (ÖVP). Am Ende wurde die Sache intern geregelt: Der Mann sei von seinen Führungsaufgaben entbunden und in eine andere Abteilung versetzt worden, ließ Tschann wissen - die „Krone“ berichtete. Kritik kommt nun von der oppositionellen SPÖ: Es stimme nicht, dass dem betroffenen Mitarbeiter die Leistungsverantwortung entzogen worden sei: „Diese Darstellung des Bürgermeisters ist falsch, denn es ist geplant, dass der betroffene Mitarbeiter Abteilungsleiter bleiben und somit sehr weich fallen wird“, sagt die Vizebürgermeisterin Eva Peter.